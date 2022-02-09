«المباحث الجنائية»: ضبط 5 متهمين في قضايا قتل وسطو مسلح وابتزاز

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى أعضاء إدارة التحري والاستدلالات الجنائية، بجهاز المباحث الجنائية، القبض على خمسة أشخاص مطلوبين، صدر بحقهم أمر قبض قضائي بعد الحكم عليهم غيابيًّا في قضايا «قتل وسطو مسلح وابتزاز وتهديد بالقتل وخطف).

وضمت أسماء المطلوبين المقبوض عليهم كلًّا من «خ.ع.م»، و«س.أ.م»، و«أ.ع.م»، و«م.ا.ا» و«أ.ع.أ» وجميعهم ليبيو الجنسية، وفق بيان للجهاز اليوم.

- القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

وأوضح البيان، أن المتهمون اعترفوا بما نسب إليهم بعد الاستدلال معهم، ليعرَضوا بعد ذلك على نيابة استئناف طرابلس، تحت الحراسة.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، القبض على سوري وشقيقه حاولا تقديم رشوة لإحدى الجهات الأمنية التابعة للوزارة مقابل تسهيل عملهما في تجارة النحاس وكوابل الكهرباء، مؤكدة أن العملية جرت بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة أن المتهم الأول في القضية ويدعى «أبوخلف» سوري الجنسية، أُلقي القبض عليه خلال حملة قامت بها قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق في الأيام الماضية لمداهمة هناجر الخردة التي تمتهن تجارة نحاس الكوابل الكهربائية في منطقة سيدي سليم وشارع الأسلاك.