بالصور.. افتتاح المسرح الروماني ببلدية صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، المسرح الروماني في صبراتة الذي جرى تجديده بدعم من الاتحاد الأوروبي.

حضر مراسم الافتتاح عميد البلدية ومستشار وزير الحكم المحلي ومديرة مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الاحتفالية تأتي في ظل صيانة وحماية الثرات التاريخى الليبي، الذي يمثل الهوية الثقافية الليبية، التي من شأنها أن تعزز ثقافة بناء السلام والتماسك الاجتماعي بمختلف ربوع ليبيا.

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وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المسرح الروماني الذي جرى تجديده حديثًا في صبراتة هو رمز لكيفية توحيد ثقافة المجتمعات والمساهمة في المصالحة الوطنية والسلام في ليبيا.

وتوقع البرنامج أن يجذب الموقع التاريخي نحو 500 ألف زائر سنويًّا، مما يولد نشاطًا اقتصاديًّا بالغ الأهمية وآلاف الوظائف.

جانب من مراسم افتتاح المسرح الروماني ببلدية صبراتة. الأربعاء، 9 فبراير 2022 (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من مراسم افتتاح المسرح الروماني ببلدية صبراتة. الأربعاء، 9 فبراير 2022 (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من مراسم افتتاح المسرح الروماني ببلدية صبراتة. الأربعاء، 9 فبراير 2022 (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)