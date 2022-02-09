43 عميد بلدية ينفون اجتماعهم اليوم وإصدار أي بيان لدعم تشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى عمداء 43 بلدية من المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل عقدهم أي اجتماع اليوم الأربعاء، بمدينة الزهراء، وإصدار أي بيان يدعم ما جاء في جلسة مجلس النواب أو يصدر عنهم ما يدعم تشكيل حكومة جديدة.

واستغرب عمداء البلديات الموقعون على البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» بشدة تداول وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي «بيان مزور صادر» باسمهم، منبهين إلى ما سموه «المغرضين الذين يسعون لإحداث الفرقة وتقسيم البلاد من مثل هذه التصرفات».

كما دعا عمداء البلديات الموقعون على البيان من المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل «المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المزيفة»، مهيبين «بوسائل الإعلام ضرورة اتباع القواعد المهنية عند نشرها للأخبار».

- كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدًا؟

- عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل

- باشاغا: لا أملك الحلول السحرية ومشاكلنا معروفة.. وهذا أساس خطتي للحكومة المقترحة

يأتي ذلك في سياق التطورات السياسية الجارية بعد ما حدد مجلس النواب، غدًا الخميس، موعدًا للتصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء، وإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص، وقال الدبيبة في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إنه «لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة». وتابع أن «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة لسلطة منتخبة».