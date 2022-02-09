مناقشات لصياغة قانون المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة وضع الأطر القانونية، اليوم الأربعاء، وضع نصوص قانون المصالحة الوطنية، الذي يحقق الوئام والمصالحة الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، بحضور وزيرة العدل المستشارة حليمة البوسيفي، والأستاذ امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وعبر تطبيق الفيديو، أستاذ القانون بالجامعات الليبية د.إبراهيم أبوخزام، الذي أكد أهمية مشروع المصالحة الوطنية، واعتبره حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.

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وطالب المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، صاحب مشروع المصالحة الوطنية، التي تؤسس لدولة مستقرة، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأكد الاجتماع ضرورة العمل، إضافة لجانب الإطار القانوني، على الجوانب الاجتماعية، والدينية، والإعلامية، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة، وركيزة أساسية لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وفي السادس من سبتمبر الماضي، أطلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا، معلنًا وقتها أن أولى خطوات المصالحة الوطنية انطلقت، في إشارة إلى الإفراج عن رموز من النظام السابق.

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، يترأس اجتماعا للجنة وضع الأطر القانونية. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، يترأس اجتماعا للجنة وضع الأطر القانونية. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)