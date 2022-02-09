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الدبيبة يصدر توجيهات بشأن الجنسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 03:23 مساء
الدبيبة يصدر توجيهات بشأن الجنسية الليبية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع مع اللجنة المركزية للجنسية في العاصمة طرابلس، 9 فبراير 2022. (فيسبوك)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صباح الأربعاء، خلال اجتماع مع اللجنة المركزية للجنسية «ضرورة المحافظة على الأمن القومي، والتنسيق مع مكتب النائب العام، وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة بخصوص (الجنسية) بشرط عدم إعاقة عمل اللجنة».

وأشار إلى «تفعيل هذا الملف المهم والموقوف منذ العام 2011، خاصة الحالات الإنسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي، والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك»، حسب المكتب الإعلامي للحكومة. 

وفي سبتمبر الماضي، شكّل الدبيبة اللجنة المركزية للجنسية بموجب قرار رقم (322) لسنة 2021م برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ووزيري الداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخلال اجتماع الدبيبة مع اللجنة، استعرض رئيس اللجنة نتائج عملها والتي عقدت ثمانية اجتماعات ولقاءات مع مكتب النائب العام بالخصوص، واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية تعمل وفق ضوابط محددة.

الدبيبة يشكل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية 
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وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية لأربع فئات تشمل «من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، أو أبناء المواطنات الليبيات، أو زوجة المواطن الليبي والأرملة والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يجرِ إدراجهم بشهادة جنسية والدهم» بشرط انطباق الشروط المقررة قانونًا عليهم.

وتتلقى المصلحة، طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية، في أربع مناطق تشمل طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم 1537 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجان فرعية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية في هذه المناطق.

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