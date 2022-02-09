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التومي يبحث مع «الألمانية للتعاون الدولي» تطوير البلديات ودعم اللامركزية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 02:37 مساء
التومي يبحث مع «الألمانية للتعاون الدولي» تطوير البلديات ودعم اللامركزية
وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي والمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، 9 فبراير 2022. (فيسبوك)
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بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، الأربعاء، مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، ومسؤولة محفظة ليبيا بالمؤسسة دانكي شولز، دور المنظمات الدولية في دعم الدولة الليبية والشعب الليبي.

وحسب منشور لوزارة الحكم المحلي بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش اللقاء القضايا ذات العلاقة بالتعاون الدولي، والأولويات وأطر التعاون الدولي بين حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة بما يحقق الأهداف المرسومة من تطوير البلديات ودعم اللامركزية».

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حضر اللقاء الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق، ومستشار الوزير للعلاقات والتعاون الدولي محمد أبوحلقة، ومستشار وزير الحكم المحلي أبوبكر الطرابلسي.

يشار إلى أن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هي منظمة عالمية مملوكة لألمانيا، وتعمل في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. وتهدف المؤسسة إلى مزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية، وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات.

وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والمدير الاقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، 9 فبراير 2022. (فيسبوك)
وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والمدير الاقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، 9 فبراير 2022. (فيسبوك)
وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والمدير الاقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، 9 فبراير 2022. (فيسبوك)
وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والمدير الاقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور، 9 فبراير 2022. (فيسبوك)
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