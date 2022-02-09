الرئاسة المصرية: تعزيز التنسيق مع الجزائر في الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الرئاسة المصرية إن الأوضاع في ليبيا كانت من بين الملفات الإقليمية التي جرى التشاور بشأنها في مباحثات هاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، الأربعاء، فقد «توافقت الرؤى (بين السيسي وتبون) حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا».

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وفي يناير الماضي، أكد الرئيسان المصري ونظيره الجزائري ضرورة «عدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي» في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال زيارة تبون إلى القاهرة.