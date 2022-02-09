سفير الاتحاد الأوروبي يدعو المؤسسات الليبية إلى تجنب الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، «جميع المؤسسات إلى تجنب إحداث الانقسام في السياق الهش الحالي».

جاء ذلك عقب لقائه أمس الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقال سفير الاتحاد الأوروبي «ناقشنا التعاون مع الاتحاد الأوروبي والوضع السياسي الحالي. وأكدنا على ضرورة الاستقرار لتوطيد السلام».

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وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جلسة مباحثات مع ساباديل، حيث أطلعه السفير الأوروبي على أجندة أعمال القمة الأفريقية - الأوروبية المقبلة ببروكسل، كما استعرض اللقاء الملفات المشتركة الليبية - الأوروبية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.