الدولار يعاود الصعود في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية، مقابل الدينار اليوم الأربعاء، فيما خالف الدولار هذا الاستقرار، وارتفع بشكل طفيف بعد انخفاض أمس.

وسجلت العملة الأميركية 4.90 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 4.89 دينار، سجلتها أمس الثلاثاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبقي اليورو عند 5.46 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.54 دينار، والليرة التركية عند 0.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 205 دنانير.