غدا.. أول جراحة لمفاصل «الرُكب» في «غريان التعليمي» بعد توقف 12 عامًا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي غريان استعدادات لإجراء جراحات تدعيم مفاصل الرُكب في مستشفى غريان التعليمي بعد توقف قارب 12 عامًا، وسيجري البدء في إجراء أولى العمليات لتدعيم مفاصل الركب الصناعية غدا الخميس بقسم العظام بالمستشفى.

وأشار المجلس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، إلى «تجهيز غرفتين لإجراء العمليات الجراحية للعظام والمفاصل، بأجهزة حديثة ومتطورة.

- الزناتي يوجه بتجهيز مركز علاج أمراض الكلى بـ«غريان التعليمي»

- مستشفى غريان يستغيث من نقص الأوكسجين والعناصر الطبية

- مستشفى غريان المركزي يعلن أرقام اتصال حال الاشتباه في إصابة بـ«كورونا»

وجُهزت الغرفة الأولى بشكل يسمح بإجراء عمليات تدعيم مفاصل الركب الصناعية، أما الغرفة الأخرى جرى تجهيزها لجراحات العظام والطوارئ، وفق المجلس البلدي غريان.

وفي أغسطس الماضي، زار وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مستشفى غريان التعليمي، وأصدر تعليمات عاجلة لحفر بئر خاصة بالمستشفى إضافة إلى صيانة الأجهزة المتوقفة عن العمل، خاصة تلك الموجدة في قسم الأشعة.

من الاستعدادات لإجراء جراحات تدعيم مفاصل الرُكب في مستشفى غريان التعليمي، 9 فبراير 2022. (المجلس البلدي غريان)

من الاستعدادات لإجراء جراحات تدعيم مفاصل الرُكب في مستشفى غريان التعليمي، 9 فبراير 2022. (المجلس البلدي غريان)

من الاستعدادات لإجراء جراحات تدعيم مفاصل الرُكب في مستشفى غريان التعليمي، 9 فبراير 2022. (المجلس البلدي غريان)