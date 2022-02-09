3 إصابات بـ«كورونا» في مركز عزل الواحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات وجود 3 حالات بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام. وأشارت اللجنة في بيان، الأربعاء، إلى أن عدد الحالات المصابة لرجل وامرأتين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و2133 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

- حالتا وفاة بـ«كورونا» في الواحات

- تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في الواحات

​- توريد 7 آلاف لتر أكسجين سائل لمركز عزل الواحات ومستشفى جالو

وقال المركز في بيانه رقم «635» إنه تسلم، الثلاثاء، 11 ألفًا و46 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 7774 عينة، وإيجابية 3272 عينة بنسبة 29.6% من إجمالي العينات المفحوصة.