روما تجدد دعم جهود وليامز بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وذلك لدى استقباله الأخيرة، الإثنين، في اجتماع بمقر وزارة الخارجية في روما.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أوردته وكالة «آكي» الإيطالية، الإثنين، فإن الاجتماع تركز على «تبادل الآراء حول الإطار السياسي الليبي والدعم الكامل لعمل المستشارة وليامز وبشكل خاص جهودها بشأن استدامة العملية الانتخابية».

وفي إشارة إلى الإجماع الواسع النطاق داخل المجتمع الدولي لمسار انتقالي بقيادة ليبية، نوه دي مايو إلى «ضرورة احترام طموحات الليبيين في الاستقرار والديمقراطية، معربا عن الأمل، وبفضل وساطة الأمم المتحدة، بتقارب الفاعلين الرئيسيين في ليبيا نحو أجندة سياسية وانتخابية ذات مصداقية تجنب الانقسامات وتمكّن من التصويت بسرعة على أسس صلبة ومتوافق عليها». وشدد دي مايو على أن «الأولوية تكمن في تجنب خطر الجمود السياسي المطول، الذي من شأنه أن يبعد أكثر آفاق الاستقرار الدائم في البلاد».

من جهتها، عبرت وليامز في تغريدة عبر «تويتر» عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا، واصفة لقاءها مع دي مايو بـ«المثمر»

وتشهد البلاد حالة احتقان سياسي منذ إعلان المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات أو ما اسمته بـ«القوة القاهرة» التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الوطني الليبي في مارس الماضي.

وكررت وليامز في عدة مواضع تأكيد موقفها الرافض لتشكيل حكومة جديدة، ودعت النخبة السياسية في ليبيا إلى التوقف عما أسمتها «لعبة الكراسي الموسيقية» للبقاء في السلطة، والتركيز بدلا من ذلك على التحضير للانتخابات.