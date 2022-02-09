3272 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و2133 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «635» إن تسلم، الثلاثاء، 11 ألفًا و46 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 7774 عينة، وإيجابية 3272 عينة بنسبة 29.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 459 ألفًا و548 حالة بينها 406 آلاف و717 شفاء، و46 ألفًا و735 نشطة، و6096 وفاة، و131 حرجة.

وبالنسبة للتطعيم ضد الفيروس، فقد تلقى مليونان و77 ألفًا و150 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما حصل مليون و30 ألفًا و40 شخصًا على الجرعة الثانية، وجرى تطعيم 36 ألفًا و661 شخصًا بالجرعة الثالثة التعزيزية.