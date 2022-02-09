الإسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.21 دينار مقابل 6.19 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.58 دينار، واليورو عند 5.23 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.22 دينار، و1.24 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.