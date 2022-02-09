كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

القاهرة - بوابة الوسط

بعد يوم واحد من إعلان مجلس النواب تخصيص جلسة غد الخميس للتصويت على اختبار رئيس حكومة جديد، جاء رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء بالتمسك بحكومته التي أكد أنها مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة، واتهم «قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير»، متحديا عرض التصويت في تلك الجلسة على الهواء، لكنه عبّر في الوقت نفسه، عن استعداده لمراجعة قرار الترشح للانتخابات، «في حال كان ذلك لصالح الشعب والوطن»، كاشفا مشاورات واسعة لإعلان خطة تقضي بإجراء الانتخابات في يونيو المقبل.

التسليم لسلطة منتخبة

ومن المقرر أن يصوت النواب على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص، وقال الدبيبة في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء إنه «لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة». وتابع أن «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة لسلطة منتخبة».

وهاجم رئيس الحكومة من قال إنهم «يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال، بعضهم اتهم البعض بالإرهاب والإخوان، والآخر اتهم الآخر بالعسكر والانقلاب، واليوم الطرفان يتحالفان للاستيلاء على الشرعية»، وأضاف مردفا: «لن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب».

وقبيل إعلان موعد التصويت على الحكومة الجديدة، استمع مجلس النواب، خلال جلسته أول من أمس الإثنين، إلى برنامجي عمل باشاغا والبيباص حال اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة خلفا للدبيبة، بعدما قرر تشكيل حكومة جديدة إثر تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

سحب الثقة من الحكومة بـ«التزوير»

وبشأن هذه الجلسة، اتهم الدبيبة في كلمته ما سماها «قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير، وأتحداهم أن يعرضوا التصويت في تلك الجلسة على الهواء». وتابع «هم يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال، بعضهم اتهم البعض بالإرهاب والإخوان، والآخر اتهم الآخر بالعسكر والانقلاب، واليوم الطرفان يتحالفان للاستيلاء على الشرعية». وأردف: «أيها الليبيون.. هل نسمح لهم بالاستمرار والاستيلاء على السلطة، ونسكت لهم بعد أن أوقفوا الانتخابات بعد أن تأكدوا أن الشعب ليس معهم».

مستعد لمراجعة قرار الترشح للرئاسة بـ«شرط»

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قال إنه «مستعد لمراجعة قرار الترشح للانتخابات الرئاسية، في حال كان ذلك لصالح شعبي ووطني، وفي حال تعهدوا جميعا باتخاذ القرار نفسه». وتابع: «شعبي العزيز لكي أكون دقيقا وعمليا وحتى لا يخدعوكم بطريقتهم والتدليس على الناس والتي يحاولون فيها التمديد لسنة ونصف، وبعضهم يقول لسنتين والتمديد لسنوات دون سقف».

وخلال حديثه أمام مجلس النواب، الإثنين الماضي، قال المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا إنه «لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة. وأضاف «أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام».

خيار الاستفتاء الإلكتروني

وبشأن بدائل هذا الوضع المتأزم، قال الدبيبة في كلمته المسجلة إنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل. وتابع الدبيبة أن «خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء»، مردفا: «لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».

واختتم: «صوتكم أيها الليبيون لا بد أن يكون واضحا في كل الساحات والميادين لأنكم سئمتم التمديد والمراحل الانتقالية وتريدون دولة أساسها متين وبناؤها سليم، ولن يتحقق ذلك إلا بالانتخابات، قولوها بصراحة لا للتمديد ولا للمراحل الانتقالية ونعم للدستور ونعم للاستقرار».

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وخلال جلسة مجلس النواب الإثنين، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه يتمنى إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري أو المقبل، «لكن القوة القاهرة تمنع ذلك». وفيما تضع خارطة الطريق التي أعلنها المجلس سقفا بـ14 شهرا لإجراء الانتخابات، فإن عقيلة صالح قال، خلال جلسة المجلس في مدينة طبرق، إن مشروع خارطة الطريق: «ليس قرآنا، والمدة التي تنص على 14 شهرا يمكن تغييرها، فالقوة القاهرة يمكن أن تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ونحن نفعل ما علينا».

الدبيبة ومجلس الدولة

وسبق تصريحات الدبيبة لقاء أجراه مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الثلاثاء، وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي إنه وهم (أعضاء المجلس) «رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب» - حسب تعبيره، مشددا على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات. وأضاف الدبيبة: «نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة. هم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية. هم جهة مهمة، وجهة مسؤولة».

وشدد الدبيبة على ضرورة «تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب»، مؤكدا دعمه «أي خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن».

وتشهد البلاد حالة احتقان سياسي منذ إعلان المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات أو ما أسمته بـ«القوة القاهرة» التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الوطني الليبي في مارس الماضي.

ويقول مجلس النواب إنه قرر من منح الصلاحية القانونية والشرعية لحكومة الدبيبة في قراره، الذي نص بمادته الثانية على انتهاء أعمال تلك الحكومة في 24 ديسمبر الماضي، فيما يستند رئيس الحكومة في تمكسه ببقاء حكومته إلى تواصله مع «أغلب الأطراف الدولية، وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية»، وفق تصريح سابق للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

أما المجتمع الدولي، وتحديدا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، فقد كررت في عدة مواضع تأكيد موقفها الرافض لتشكيل حكومة جديدة، ودعت النخبة السياسية في ليبيا إلى التوقف عما اسمتها «لعبة الكراسي الموسيقية» للبقاء في السلطة، والتركيز بدلا من ذلك على التحضير للانتخابات.