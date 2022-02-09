شركة الكهرباء: تعطل 3 وحدات في محطة الزاوية نتيجة اشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج ثلاثة وحدات توليد الطاقة في محطة الزاوية المزدوجة هي «الوحدة الثانية الغازية، والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة»، نتيجة اشتباكات.

وألحقت الاشتباكات قرب المحطة أضرارا بها، كما تسببت في فصل دوائر تصريف الطاقة «الزاوية - الغرب» رقم «1 و2»، جهد «220 ك.ف»، و«الزاوية - الزهراء» رقم «1 و2» جهد «ك.ف»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وقالت الشركة أن الأمر سيؤثر سلبا على الشبكة الكهربائية، وسيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال، فيما ستباشر الفرق الفنية المختصة إصلاح الأضرار فور تحسن الوضع الأمني في المنطقة.