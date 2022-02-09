أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا في الشمال.. وأمطار على الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال إلى أجواء باردة نسبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من مصراتة حتى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر، تشمل مناطق الخليج اليوم وغدا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية.