الدبيبة يطمئن على إردوغان إثر إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق حساب «الرئاسة التركية» باللغة العربية على موقع «تويتر».

وجاء في تغريدة الرئاسة التركية أنه «خلال الاتصال أعرب الدبيبة عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كوفيد–19».

وشارك حساب رجب طيب إردوغان على «تويتر» تغريدة الرئاسة، وقدم «شكره الجزيل إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لاتصاله بي وتمنياته لي بالشفاء، كما أوجه التحية إلى إخوتي الليبيين».

- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

والسبت الماضي أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إصابته وزوجته بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في تغريدة على «تويتر»: «بعد ظهور أعراض خفيفة، جاءت نتيجة اختبار كوفيد ١٩ الذي أجريته مع زوجتي، إيجابية».

وتابع: «لحسن الحظ، لدينا أعراض خفيفة، والذي علمناه أيضا أنه أحد أشكال إميكرون..نحن في مهمتنا.. سنواصل عملنا في المنزل».