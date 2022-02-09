Atwasat

الدبيبة يطمئن على إردوغان إثر إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 01:56 صباحا
الدبيبة يطمئن على إردوغان إثر إصابته بفيروس كورونا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (يمين)، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يسار) (أرشيفية)
alwasat radio

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق حساب «الرئاسة التركية» باللغة العربية على موقع «تويتر».

وجاء في تغريدة الرئاسة التركية أنه «خلال الاتصال أعرب الدبيبة عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كوفيد–19».

وشارك حساب رجب طيب إردوغان على «تويتر» تغريدة الرئاسة، وقدم «شكره الجزيل إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لاتصاله بي وتمنياته لي بالشفاء، كما أوجه التحية إلى إخوتي الليبيين».

- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

والسبت الماضي أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إصابته وزوجته بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في تغريدة على «تويتر»: «بعد ظهور أعراض خفيفة، جاءت نتيجة اختبار كوفيد ١٩ الذي أجريته مع زوجتي، إيجابية».

وتابع: «لحسن الحظ، لدينا أعراض خفيفة، والذي علمناه أيضا أنه أحد أشكال إميكرون..نحن في مهمتنا.. سنواصل عملنا في المنزل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: مشاورات واسعة لإعلان خطة تقضي بإجراء الانتخابات في يونيو المقبل
الدبيبة: مشاورات واسعة لإعلان خطة تقضي بإجراء الانتخابات في يونيو...
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم سيارة إسعاف مجهزة لـ«طوارئ أجدابيا»
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم سيارة إسعاف مجهزة لـ«طوارئ ...
مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي
مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي
هيئة الإغاثة ببنغازي تبحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
هيئة الإغاثة ببنغازي تبحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
الدبيبة يطمئن على إردوغان إثر إصابته بفيروس كورونا
الدبيبة يطمئن على إردوغان إثر إصابته بفيروس كورونا...
خطة تدريبية للشباب بمؤسسات الإصلاح والتأهيل
خطة تدريبية للشباب بمؤسسات الإصلاح والتأهيل...
«التعليم» تبدأ حصر البيانات لبناء 500 مدرسة العام الجاري
«التعليم» تبدأ حصر البيانات لبناء 500 مدرسة العام الجاري...
هيئة الإغاثة ببنغازي تبحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
هيئة الإغاثة ببنغازي تبحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ......
مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي
مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط