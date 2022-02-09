خطة تدريبية للشباب بمؤسسات الإصلاح والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشباب، الثلاثاء، عن مناقشات لوضع خطة لبرامج تدريبية مشتركة لفئة الشباب بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، من أجل تسهيل عملية إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة أحمد الكاتب، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي الشتيوي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، وذلك بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة طرابلس.

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وأفاد بيان لوزارة الشباب على «فيسبوك»، بأن الحديث دار حول عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك حول الشباب وإعادة تأهيل الشباب الموجودين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالطرق الحديثة من خلال التعاون بين وزارتي الشباب والعدل ووضع خطة لبرامج تدريبية مشتركة لفئة الشباب بهذه المؤسسات.