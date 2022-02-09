هيئة الإغاثة ببنغازي تبحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تقابليًا مع وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ممثلاً في مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في ليبيا، جستن بريدي، ومدير وحدة التنسيق الميداني، إدمور توندلنا، وذلك في إطار تنسيق الجهود الإنسانية في ليبيا.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة ببنغازي، تنسيق الجهود الإنسانية لاستمرار تقديم المساعدات للأسر المهجرة والنازحة والمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بمراكز الهجرة الغير شرعية.

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حضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة الهيئة سعد العبار، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي صالحة الزواوي، ومدير إدارة العمليات والبرامج مروان الحاسي، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وأثنى مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة علي «الدور البارز للهيئة الليبية للإغاثة باعتبارها أكبر مؤسسة حكومية متخصصة وقادرة على العمل في مختلف ربوع البلاد من خلال فروعها ومكاتبها بالمناطق والبلديات».

بدوره أشاد رئيس الهيئة «بالجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن المهجرين والنازحين من مدنهم»، داعيا إلى استمرار تنسيق البرامج من خلال مختلف المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة كلٌ وفق اختصاصها ومهامها.