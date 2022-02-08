برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم سيارة إسعاف مجهزة لـ«طوارئ أجدابيا»

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى ليبيا، عن طريق السفارة الإيطالية، سيارة إسعاف مجهزة إلى جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة أجدابيا، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالبلدية.

وقال مكتب الإعلام بالبلدية عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تسلم سيارة إسعاف مجهزة نوع «أفكو ديلي» بين البلدية وجهاز الإسعاف والطوارئ، المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى ليبيا عن طريق السفارة الإيطالية.

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وأضاف أن ذلك يأتي «من أجل دعم جهاز الإسعاف والطوارئ لما له من أهمية كبيرة في عملية إسعاف الحالات المرضية داخل وخارج أجدابيا».

جانب من تسليم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيارة إسعاف مجهزة لجهاز الإسعاف طوارئ أجدابيا (الإنترنت)

جانب من تسليم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيارة إسعاف مجهزة لجهاز الإسعاف طوارئ أجدابيا (الإنترنت)

جانب من تسليم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيارة إسعاف مجهزة لجهاز الإسعاف طوارئ أجدابيا (الإنترنت)

جانب من تسليم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيارة إسعاف مجهزة لجهاز الإسعاف طوارئ أجدابيا (الإنترنت)

جانب من تسليم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيارة إسعاف مجهزة لجهاز الإسعاف طوارئ أجدابيا (الإنترنت)