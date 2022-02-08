الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «إن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة».

وتابع الدبيبة، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة «حكومتنا على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، أنه «لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة»، متابعًا: «لن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب».

وهاجم الدبيبة من قال إنهم «يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال، بعضهم اتهم البعض بالإرهاب والإخوان، والآخر اتهم الآخر بالعسكر والانقلاب، واليوم الطرفان يتحالفان للاستيلاء على الشرعية».

- الدبيبة: قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير

- الدبيبة: لن أتراجع عن دوري في الحكومة ولن أسمح لحكومة موازية «بالعبث بأموال الشعب»

- الدبيبة: مشاورات واسعة لإعلان خطة تقضي بإجراء الانتخابات في يونيو المقبل

- الدبيبة: مستعد لمراجعة قرار الترشح للانتخابات بشرط

- عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل

- باشاغا: لا أملك الحلول السحرية ومشاكلنا معروفة.. وهذا أساس خطتي للحكومة المقترحة

- باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

وأردف: «أيها الليبيون.. هل نسمح لهم بالاستمرار والاستيلاء على السلطة، ونسكت لهم بعد أن أوقفوا الانتخابات بعد أن تأكدوا أن الشعب ليس معهم».

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، الخميس المقبل، على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص.