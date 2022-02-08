الدبيبة: مستعد لمراجعة قرار الترشح للانتخابات بشرط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه «مستعد لمراجعة قرار الترشح للانتخابات، في حال كان ذلك لصالح شعبي ووطني، وفي حال تعهدوا جميعًا باتخاذ نفس القرار».

وتابع الدبيبة، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء: «شعبي العزيز لكي أكون دقيقًا وعمليًّا وحتى لا يخدعوكم بطريقتهم والتدليس على الناس والتي يحاولون فيها التمديد لسنة ونصف، وبعضهم يقول لسنتين والتمديد لسنوات دون سقف».

ورفض الدبيبة التراجع عن دوره في الحكومة، لافتًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها، إلى حين التسليم السلطة لسلطة منتخبة، متابعًا: «لن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب».

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وخلال حديثه أمام مجلس النواب، أمس الإثنين، قال المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا إنه «لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة. فيما من المقرر أن يصوت المجلس، الخميس المقبل، على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص.