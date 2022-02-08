الدبيبة: لن أتراجع عن دوري في الحكومة ولن أسمح لحكومة موازية «بالعبث بأموال الشعب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه «لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة».

وتابع الدبيبية، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة «حكومتنا على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة لسلطة منتخبة، متابعًا: «لن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب».

- الدبيبة: قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير

- عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل

- باشاغا: توحيد الأسعار ورفع الظلم عن الجنوب والشرق من أولوياتي

وهاجم الدبيبة من قال إنهم «يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال، بعضهم اتهم البعض بالإرهاب والإخوان، والآخر اتهم الآخر بالعسكر والانقلاب، واليوم الطرفان يتحالفان للاستيلاء على الشرعية».

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، الخميس المقبل، على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص.