الدبيبة: قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير، وأتحداهم أن يعرضوا التصويت في تلك الجلسة على الهواء».

وتابع الدبيبية، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة «حكومتنا على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، «هم يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال، بعضهم اتهم البعض بالإرهاب والإخوان، والآخر اتهم الآخر بالعسكر والانقلاب، واليوم الطرفان يتحالفان للاستيلاء على الشرعية».

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وأردف: «أيها الليبيون.. هل نسمح لهم بالاستمرار والاستيلاء على السلطة، ونسكت لهم بعد أن أوقفوا الانتخابات بعد أن تأكدوا أن الشعب ليس معهم».

وأمس الإثنين، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس سيصوت، الخميس المقبل، على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص.

وخلال الجلسة، أعلن باشاغا أنه «لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة. كما قال إن أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلًا.