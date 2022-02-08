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بسبب «أوميكرون».. اتحاد الطلبة يقرر إيقاف الدراسة يومين بكلية القانون جامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 08 فبراير 2022, 09:21 مساء
بسبب «أوميكرون».. اتحاد الطلبة يقرر إيقاف الدراسة يومين بكلية القانون جامعة بني وليد
مدخل إدارة كلية القانون بجامعة بني وليد. (الإنترنت)
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قرر اتحاد الطلبة بكلية القانون بجامعة بني وليد، إيقاف الدراسة بالكلية اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب انتشار متحور «أوميكرون» بين الطلبة، على أن تستأنف يوم الأحد المقبل كإجراء احترازي للحفاظ على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

وأكد اتحاد الطلبة عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، انتشار فيروس «كورونا» بين طلبة كلية القانون جامعة بني وليد، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة في تزايد.

وقال اتحاد الطلبة إن الوضع الصحي داخل الكلية «سيئ جدًّا، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليه بسبب تفشي المتحور الجديد (أوميكرون) بين الطلبة» الدارسين بالكلية وبناءً على ذلك قرر إيقاف الدراسة داخل الكلية من يوم غد الأربعاء.

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