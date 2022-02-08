مداهمة مصنع للخمور في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

داهمت عناصر قسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا مصنعًا للخمور بالمدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت معلومات من مصادرها الخاصة تفيد بوجود وكر يستخدم لتصنيع وبيع الخمور في أحد الأحياء السكنية بالمدينة.

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وأضافت أنه جرى فتح محضر تحرٍ للتأكد من المعلومات الواردة، وبعد التأكد منها وأخذ الإذن من النيابة العامة، جرت مداهمة المكان، وضبط المعدات التي تستخدم في صناعة الخمور، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

المعدات والأدوات المستخدمة في صناعة الخمور بالوكر الذي جرت مداهمته. (الإنترنت)