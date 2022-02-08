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الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي في التاسعة مساء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 08:23 مساء
الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي في التاسعة مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)
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سيوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كلمة إلى الشعب الليبي تبث مباشرة عبر صفحتي إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ومنصة «حكومتنا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك على تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وأُعلن أمس الثلاثاء، أن الدبيبة سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، إلا أن ذلك لم يحدث دون توضيح أسباب التأجيل.

- بعد لقائه أعضاء بمجلس الدولة.. الدبيبة: نحن وهم رافضون أي عبث أو قرار أحادي الجانب
- إدارة الإعلام والاتصال الحكومي: كلمة مرتقبة للدبيبة

وتأتي كلمة الدبيبة بعد يوم من إعلان مجلس النواب أنه سيتوجه الخميس المقبل إلى التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا للدبيبة، من بين اثنين من المرشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا للمجلس لخلافة الدبيبة الذي سحب المجلس الثقة من حكومته في سبتمبر 2021.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الدبيبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعلن في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه وهم رافضون أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب، مشددًا على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

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