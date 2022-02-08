الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي في التاسعة مساء

القاهرة - بوابة الوسط

سيوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كلمة إلى الشعب الليبي تبث مباشرة عبر صفحتي إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ومنصة «حكومتنا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك على تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وأُعلن أمس الثلاثاء، أن الدبيبة سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، إلا أن ذلك لم يحدث دون توضيح أسباب التأجيل.

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وتأتي كلمة الدبيبة بعد يوم من إعلان مجلس النواب أنه سيتوجه الخميس المقبل إلى التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا للدبيبة، من بين اثنين من المرشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا للمجلس لخلافة الدبيبة الذي سحب المجلس الثقة من حكومته في سبتمبر 2021.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الدبيبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعلن في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه وهم رافضون أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب، مشددًا على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.