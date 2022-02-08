«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» في مراسلة إلى بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا بالتحقيق في «الوضع المقلق للغاية للصحفيين ووسائل الإعلام» في البلاد، معددة الانتهاكات المرتكبة ضدهم.

وكشفت المنظمة الدولية، غير الحكومية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت إلى البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في 28 يناير 2022 تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات حرية الصحافة المرتكبة في البلاد منذ العام 2016.

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وقدمت «مراسلون بلا حدود» تفاصيل عن التهديدات التي تعرض لها على وجه الخصوص 12 صحفيًّا و11 وسيلة إعلامية، وهي الانتهاكات التي اتخذت عدة أشكال، استنادًا إلى المعلومات التي جرى جمعها من مصادر محلية.

ودعت بعثة تقصي الحقائق السلطات الليبية إلى ضمان حماية الصحفيين، في تقرير صدر في أكتوبر 2021، لكنها لم تتطرق إلى انتهاكات حرية الصحافة في البلاد، إذ لم تحقق البعثة في الانتهاكات ضد الصحفيين منذ العام 2016.

وقال مدير مكتب «مراسلون بلا حدود» في تونس، صهيب خياط، «إن الصحفيين والإعلاميين العاملين في ليبيا لا يزالون يواجهون حالة خطيرة من انعدام الأمن»، داعيًا بعثة تقصي الحقائق إلى إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات المتعددة لحرية الصحافة، ودعوة السلطات إلى إنهاء إفلاتها من العقاب.

وجرى تكليف البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا من قبل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ العام 2016، وهي مكونة من ثلاثة خبراء دوليين سيقدمون التقرير القادم في يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

يذكر أن ليبيا تحتل المرتبة 165 عالميًّا في مؤشر حرية الصحافة الذي أعدته «مراسلون بلا حدود»، وهو أسوأ مركز عرفته البلاد على الإطلاق.