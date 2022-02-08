البرهان يتسلم أوراق بومريز سفيرا لدى السودان

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير فوزي عبدالرحيم بومريز سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى السودان، خلال مراسم أُقيمت بالقصر الجمهوري.

وأكد بومريز، خلال تقديم أوراق اعتماده، حرصه على العمل على تعزيز العلاقات بين ليبيا والسودان وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين من أجل مصلحة شعبيهما، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وأعرب بومريز، في كلمته، عن أمله في أن يعم الأمن والاستقرار والسلام السودان، وأن يتم الاتفاق على وفاق وطني يجمع الإخوة السودانيين ويرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة السياسية بالبلاد.

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وأدى بومريز الذي كان وزيرًا للتعليم في الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني، في 21 ديسمبر 2021، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى السودان قبل وصوله إلى الخرطوم.