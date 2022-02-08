وصول أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سرت تمهيدًا لعقد اجتماعها التاسع بمقرها الدائم في المدينة.

وأفادت مصادر من مدينة سرت «بوابة الوسط» بأن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية وصلوا ظهر اليوم إلى مدينة سرت برئاسة اللواء أحمد أبوشحمة، فيما وصل أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية برئاسة الفريق امراجع العمامي مساء اليوم.

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وأمس الإثنين، قال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة ستتابع في اجتماعها الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.

وأضاف المصدر أن اجتماعات اللجنة تتواصل لمدة يومين، وذلك بحضور رؤساء اللجان الفرعية المكلفة، التي تختص بتأمين الطريق الساحلي سرت-أبوقرين، ولجنة نزع الألغام والهندسة العسكرية.

كما تستعرض اللجنة نتائج لقاء الفريق ركن محمد الحداد والفريق عبد الرازق الناظوري بمدينة سرت خلال الشهر الماضي، كما تبحث نتائج الاجتماعات السابقة.