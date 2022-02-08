إيقاف الاعتداء على سور مسجد لغرض بناء محال تجارية بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى، إيقاف عملية هدم سور لأحد المساجد من قبل مجموعة من الأشخاص، بغرض بناء محال تجارية دون ترخيص قانوني.

وقال آمر الدوريات في إدارة الدعم بالمنطقة الوسطى، ملازم ثان صالح الصبحي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إنهم تلقوا بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود مجموعة من الأشخاص، يقومون بهدم سور لأحد المساجد بالمدينة.

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وأضاف الصبحي، أن دوريات إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى تحركت إلى مكان المسجد وإيقاف عملية الهدم، وفتح محضر بالواقعة، والتحقيق مع الأشخاص الذين قاموا بهدم السور، مشيرًا إلى إحالة المحضر إلى النيابة العامة للاختصاص.

إيقاف الاعتداء على سور مسجد بأجدابيا, 8 فبراير 2022. (إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى)

إيقاف الاعتداء على سور مسجد بأجدابيا, 8 فبراير 2022. (إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى)