السفير اليوناني يبحث فتح خط «درنة-كريت» البحري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث السفير اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، خلال زيارته مدينة درنة، عددًا من مشاريع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والسياحة بين ليبيا واليونان، المقرر تنفيذها بين جزيرة كريت ومدينة كالاماتا اليونانية وبلدية درنة.

كما ناقش السفير اليوناني مع المسؤوليين الليبيين فتح خط «درنة-كريت» البحري، وتفعيل اتفاقيه «دروب الزيتون»، وهي اتفاقيه توأمة بين بلدية درنة وبلدية كالاماتا اليونانية، والاستفادة من الخبرات اليونانية في إعادة الإعمار وترميم المدينة القديمة بدرنة، وفقًا للمكتب الإعلامي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة.

وتقع جزيرة كريت اليونانية، على بعد 300 كلم شمال مدينة درنة، وتربطهما علاقات تاريخية وتجارية قديمة، حيث لعب ميناء درنة دورًا مهمًّا في تصدير واستيراد كثير من السلع بين درنة ومدينة خانيا بجزيرة كريت، حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي.

واستُقبل السفير اليوناني، يوانيس ستاماتيكوس، من قبل عميد البلدية عبد المنعم الغيثي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، حسن سليمان الديباني، ومدير ميناء درنة إبراهيم لياس، ومدير فرع تشغيل الشركة لليبية للموانئ عبدالمنعم القوارشة، ومدير أمن منفذ ميناء درنة المقدم وليد تربح، ورئيس مركز جمارك ميناء درنة العقيد جمال سالم ساسي.