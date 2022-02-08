وفاة 11 إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة ودخول 30 حالة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وفاة 11 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 30 حالة دخول في الفترة نفسها.

وأوضحت الوزارة، في تقرير الحالة الوبائية بمراكز العزل اليوم، أن مراكز العزل سجلت خروج 29 حالة بعد تعافيها من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا.

3326 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

وبحسب التقرير، أصبح عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل مراكز العزل حالياً 195 حالة، منها 103 في العناية الفائقة، و92 بالأقسام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3326 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، منها 128 حالة حرجة، فيما تماثل للشفاء 2910 مصابين، وتوفي سبعة آخرون.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 456 ألفًا و276 حالة، منها 45 ألفًا و605 حالات نشطة، بينما تعافى 404 آلاف و584 حالة، وسجلت 6087 حالة وفاة بالمرض في البلاد.