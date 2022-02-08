استئناف العمل في مشروع طريق الكفرة - بوزريق 25 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية الكفرة، استئناف العمل في مشروع طريق الكفرة - بوزريق 25 فبراير الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، في بيان اليوم، إن شركة مودفلت المنفذة للمشروع تواصل استعداداتها لاستئناف العمل، بعد زيارة مدير الشركة للبلدية، رفقة عميد البلدية المهندس عبدالرحمن عقوب، وعدد من مهندسي جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

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ولفت البيان إلى أن الشركة تعمل على تجهيز موقع جديد على مسافة 90 كيلومترًا من الكفرة، فيما تستعد الشركة لوصول الدفعة الأولى من العمالة الأجنبية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، أكد عقوب أنه تلقى تأكيدًا من الشركة على أن استئناف العمل، سيكون يوم 25 فبراير الجاري، وبحضور المجلس البلدي ووفد من الشركة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

استعدادات الشركة المنفذة لاستئناف العمل في مشروع طريق الكفرة - بوزريق. (بلدية الكفرة)