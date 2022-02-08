«النواب» يستكمل مداولاته بشأن مشروع قانون الأمن الداخلي غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تعليق جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن يستكمل المجلس مداولاته، غدًا الأربعاء.

وأشار عقيلة صالح خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، الثلاثاء، إلى إعادة مشروع قانون الأمن الداخلي إلى لجنة الداخلية التابعة للمجلس لإعادة صياغته وضبطه مرة أخرى.

البث المباشر لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022

- بث مباشر عبر بوابة الوسط لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022

- بث مباشر عبر «فيسبوك» لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022

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وأورد صالح عديد الملاحظات على مشروع القانون بعضها خاص بمضمونه وأخرى شكلية مرتبطة بصياغته.