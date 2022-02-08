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أيمن سيف النصر يقترح نص قانون الأمن الداخلي على احترام حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 02:43 مساء
أيمن سيف النصر يقترح نص قانون الأمن الداخلي على احترام حقوق الإنسان
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اقترح عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، أن تضاف مادة في مشروع قانون الأمن الداخلي تنص على احترام أفراد الجهاز لحقوق الإنسان.

وقال سيف النصر خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية سيئة السمعة ممكن أن تثير الغضب الشعبي وتتسبب في إسقاط النظام، مضيفًا أن الجهاز لا بُد أن يكون صارمًا؛ لكن في نفس الوقت دون انتهاك لحقوق المواطنين.

البث المباشر لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022

وحض على ضرورة أن يراعى مشروع القانون ضبط مصطلحاته حتى لا تتداخل وظيفة جهاز الأمن الداخلي مع الأجهزة الأخرى. 

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