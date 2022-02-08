عمر تنتوش: «النواب» يحتاج مزيد الوقت لدراسة مشروع قانون الرواتب الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إن مشروع قانون الرواتب الموحد يحتاج مزيد الوقت للدراسة، خاصة في ظل وجود عديد الجداول الخاصة، وكذلك المؤسسات ذات الطبيعة المستقلة والخاصة مثل القضاء.

- بث مباشر عبر بوابة الوسط لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022

- بث مباشر عبر «فيسبوك» لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022

وبخصوص مشروع قانون المحافظ الاستثمارية، قال تنتوش خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، إن المحافظ الاستثمارية أُنشئت بقرار سابق لم يتم ضبطه، لافتًا إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب قدمت مذكرة إلى صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي للمطالبة بضبط مشروع القانون الذي لم ينته من دراسته بعد.