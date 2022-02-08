«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل بين بنغازي وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

وتوقع المركز، في نشرة الصيد الصادرة اليوم، أن تصل سرعة هذه الرياح لما يتراوح بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 4.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء غائمة مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم.

رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.75 متر.

البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ودرجة حرارة سطحه تتراوح بين 12 و14 مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.