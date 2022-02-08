عقيلة يقترح إدخال تعديلات على مشروع قانون الأمن الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إعادة مشروع قانون الأمن الداخلي إلى اللجنة التشريعية لإدخال بعض التعديلات عليه قبل عرضه مجددًا على الجلسة العامة للمجلس.

وقال عقيلة في كلمة خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يفترض أن يعرض أولًا على لجنة الدفاع والداخلية، وأن يكون تعيين رئيس الجهاز ونائبيه بقرار من مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ذكر شروط محددة لرئيس المجلس ونائبيه.

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