أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة وباردة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال إلى طقس متقلب وبارد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، أن موجة البرد ستشمل معظم مناطق البلاد بدءًا من غدٍ الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء غائمة، يتخللها سقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على مناطق الجبل الأخضر، تصبحها خلايا من السحب الرعدية واحتمال هبوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و14 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا.