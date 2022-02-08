إصابة طالب وبتر قدمه في حادث سير خلال ذهابه لدرس القرآن بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض أحد طلاب القرآن الكريم بمدينة زليتن، لحادث سير خلال ذهابه إلى مركز تحفيظ القرآن، مما أدى لبتر إحدى قدميه، وإصابة الأخرى.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الطالب محمد المكي الشاذلي، من مدينة زليتن تعرض لحادث سير أليم، أثناء ذهابه إلى مركز التحفيظ.

وأكدت الهيئة أنها تتابع أولًا بأول الوضع الصحي للطالب، متمنية الشفاء العاجل له.

- العباني يؤكد للافي حرص هيئة الأوقاف على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

والأحد، أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد أحميدة العباني، خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، حرص الهيئة على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وذلك من خلال الإدارات المختصة، وعبر أئمة المساجد والوعاظ، للحث على المصالحة من خلال الخطاب الديني، الذي ينبذ الفرقة، ويدعو لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، لضمان أمن واستقرار ليبيا.