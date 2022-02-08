«أجوكو» تدرس عروض صيانة غلايات محطة سوسة لتحلية المياه

القاهرة - بوابة الوسط

بحث اجتماع حضره مسؤولون عن شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» والشركة العامة لتحلية المياه بسوسة والمؤسسة الوطنية للنفط، العروض الفنية المقدمة من الشركات بخصوص صيانة غلاية تحلية مياه سوسة، الواقعة شرق مدينة البيضاء بمسافة 30 كيلو مترًا.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الخطوات التي اتخذتها شركة الخليج العربي للنفط بشأن معالجة شح مياه الشرب في منطقة سوسة، وفق بيان مقتضب منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشارك في الاجتماع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة بشركة الخليج العربي للنفط، فرج المشاي، وعضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل بالشركة، فرج احطيبة، ومدير إدارة الصيانة بالشركة، عوض كويدير، ومراقب هندسة الصيانة، علي بن دارة، وعن شركة تحلية المياه بسوسة كلٍ من عادل قدري سليم، عضو مجلس الإدارة، والمستشار بمحطة سوسة، ورافع حسن العروسي، مدير محطة سوسة، وأشرف امراجع محمد، رئيس قسم التشغيل بالمحطة وعن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، محمد الجهاني.

ومن وقت لآخر، تتوقف محطة تحلية المياه في مدينة سوسة عن العمل بسبب بعض المشكلات الفنية، آخرها مطلع العام 2021.