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«الصحة»: إقامة ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية.. 13 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 12:29 مساء
«الصحة»: إقامة ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية.. 13 فبراير
ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية, (وزارة الصحة)
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قررت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إقامة ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بمعرض طرابلس الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الملتقى والمعرض سيقامان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومركز تنمية الصادرات الليبي، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، والمجلس الليبي لرجال الأعمال، والمنظمة الليبية لسيدات الأعمال.

وأكدت أن المشاركة في الملتقى مُتاحة لكل الجهات والقطاعات التي تسعى للرفع من مستوى صحة المواطن الليبي، فضلا عن الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

والخميس، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، قسمي العناية الفائقة للحروق والعمليات الكبرى بمستشفى جراحة الحروق والتجميل في طرابلس.

وأجرى أبوجناح جولة تفقدية بمستشفى الحروق في طرابلس في أولى زياراته الميدانية، منذ توليه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، رافقه خلالها عميد بلدية طرابلس، إبراهيم الخفيفي.

- أبوجناح يفتتح قسمي العناية الفائقة والعمليات الكبرى بمستشفى الحروق في طرابلس

وتفقد أبوجناح الأقسام الطبية بالمستشفى رفقة عدد من الاختصاصيين والفنيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة، واستمع خلال جولته لشروح وافية عن وظائفها وآلية استقبال الحالات المرضية بالمستشفى.

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