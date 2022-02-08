الدبيبة يحضر حفل تخرج دفعة من منتسبي «الكتيبة 166»

القاهرة - بوابة الوسط

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، حفل تخرج دفعة من منتسبي «الكتيبة 166» للحراسة والحماية.

وشهد الحفل عرضًا لقوات خاصة، عبارة عن غارة تكتيكية على نقطة معينة، وفق ما ظهر في البث المباشر عبر صفحة «حكومتنا»، على موقع «فيسبوك».

- عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل

- إدارة الإعلام والاتصال الحكومي: كلمة مرتقبة للدبيبة

من ناحية أخرى، يخصص مجلس النواب جلسة بعد غد الخميس من أجل اختيار رئيس الوزراء الجديد، حيث انحصرت المنافسة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص، اللذين طرحا برنامجهما أمام أعضاء المجلس خلال جلسة أمس الإثنين.

وكان من المقرر أن يلقي الدبيبة كلمة، مساء أمس الإثنين، حسب ما أعلنت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، بالتزامن مع إعلان مجلس النواب اختيار رئيس حكومة جديد، إلا أن ذلك لم يتم.