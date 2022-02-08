3326 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3326 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و128 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2910 مصابين، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 30.3% من إجمالي 10954 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7628 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 456 ألفًا و276 حالة، منها 45 ألفًا و605 حالات نشطة، بينما تعافى 404 آلاف و584 حالة، وسُجلت 6087 حالة وفاة بالمرض في البلاد.