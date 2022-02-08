السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا مسجلًا 4.58 دينار مقابل 4.57 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

بينما تراجع سعر صرف اليورو قرشًا واحدًا إلى 5.23 دينار من 5.24 دينار أمس، في حين ثبت الجنيه الاسترليني عند 6.19 د‫ينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي، ليسجل 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي 1.24 دينار، وانخفض الدينار التونسي قرشًا واحدًا إلى 1.59 دينار من 1.60 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وصعد سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا إلى 0.72 دينار من 0.71 دينار أمس.