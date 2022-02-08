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ضبط مطلوب في قضايا تهديد بالقتل وسرقة ونصب بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 08:53 صباحا
ضبط مطلوب في قضايا تهديد بالقتل وسرقة ونصب بطرابلس
متهم بارتكاب جرائم نصب وسرقة وتهديد بالقتل في طرابلس، 7 فبراير 2022، (أمن طرابلس)
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ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طرابلس، مطلوبًا في عدة قضايا.

وارتكب المتهم جريمة سرقة منزل في دائرة مركز شرطة الحي الصناعي، خلال العام 2016، كما اشتكاه مواطن في العام 2018 بعدما هدده بالقتل، وذلك في واقعة جرت العام 2018 بدائرة مركز الشرطة نفسها، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

كما تقدم مواطنون في العام الجاري ببلاغين عن تعرضهما للنصب من قبل المتهم؛ حيث حاول الاستيلاء منهما على عقار ومبلغ مالي، وذلك في دائرتي مركزي شرطة قصر بن غشير ووادي الربيع.

واتُخدت مع المطلوب الإجراءات اللازمة، ثم أحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي في الواقعة الأولى، قبل أن ينقل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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