Atwasat

ما وراء طرح قضية «أموال سرت»؟ علي زيدان يرد وبوسدرة يوضح مهمته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:55 صباحا
ما وراء طرح قضية «أموال سرت»؟ علي زيدان يرد وبوسدرة يوضح مهمته
من اليمن لليسار: محمد بوسدرة، الصديق الكبير، علي زيدان (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

عادت قضية الاستيلاء على أموال المصرف المركزي في مدينة سرت عام 2013 إلى الواجهة مجددًا، بعد فيلم وثائقي بثته قناة «الجزيرة» القطرية، وترك الأبواب مفتوحة على اتهامات متبادلة حيال المسؤولين عن المشهد آنذاك.

برنامج «فلوسنا» عبر قناة الوسط «wtv»، فتح الملف مساء الإثنين، وطرح تساؤلاً حول ما وراء قضية أموال سرت؟، من خلال مواجهة رئيس الوزراء آنذاك علي زيدان، ورئيس لجنة استرداد هذه الأموال المشكلة من المؤتمر الوطني العام محمد بوسدرة، في إزاء اتهامات أطلقها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لرئيس الحكومة ووزير الداخلية آنذاك بالمسؤولية عن هذه الجريمة.

وبثت قناة «الجزيرة» يوم الجمعة الماضية، فيلمًا بعنوان «أموال سرت»، ضمن تحقيقات برنامج «المسافة صفر»، والذي كشف بوثائق وشهادات عن معلومات بشأن أكبر عملية سطو على البنك المركزي الليبي.

- «البنيان المرصوص» تعد بكشف ملابسات أكبر حادثة سطو في ليبيا
- بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
- «داعش».. محطات العبور إلى سرت

وكشف الفيلم عن الاستيلاء على شحنة أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو، وهي الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت في أكتوبر 2013.

وتعرضت الشاحنة إلى اعتداء مسلح من قبل 10 أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عند مفترق طريق الغربيات في سرت، وفق وكالة «فرانس برس».

على زيدان: نقل الأموال مسؤولية المصرف المركزي
رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، نفى أي مسؤولية عن التقصير، وقال إن مسؤولة نقل الأموال تقع على عاتق المصرف المركزي، وأن رئيس السلطة التنفيذية لا يكون على دراية بالإجراءات الفرعية التي تحدث بالاتفاق الضيق إلى أقصى حد بين الجهات الأمنية والمصرف المركزي لنقل الأموال.

وتابع زيدان في مداخلته أن «عملية نقل الأموال تخضع لترتيبات أمنية وفنية، وتتم بالكامل من قبل البنك المركزي حتى وصولها إلى البنوك، والحكومة مهمتها أن تؤمن الأموال حتى تصل إلى مكانها»، لافتًا في هذا الصدد إلى أن «عملية إعلام الجهات الأمنية جزئية فرعية والحكومة لا تكون على علم بتفاصيل هذه المهمة».

وأشار إلى أن الأموال وصلت إلى سرت وتسلمتها السيارة المخولة بنقلها للمصرف في المدينة، كما أن هذه الإجراءات تخضع لمسائل فنية يضطلع بها المصرف المركزي.

على زيدان: المركزي لم يرقمن العملات
وأثار زيدان نقطة أخرى تتعلق بأن المصرف المركزي لم يرقمن العملات؛ حتى إذا جرى رصدها في مكانٍ ما، تخضع لعملية متابعة لمعرفة مسارها، كما أن الأرقام لم تكن مسجلة في سجل البنك أو مرافق يتسلمها البنك الآخر.

وردًا على سؤال بشأن قوله عن محمد عقيلة المنتسب للبحث الجنائي إنه غير مخول بالقبض، تابع زيدان: «ليس لدى رئيس الحكومة صلاحية القبض أو إطلاق السراح.. جاءني ناس يطلبون التدخل لدى النائب العام لإطلاق البعض وكنت أقول ليست من صلاحياتي».

على زيدان: لم أتعرض لأي ضغوطات قبلية
ونفى زيدان تعرضه لأي ضغوطات قبلية آنذاك، قائلاً: «كل ما طُلب منا قمنا به، طلبوا قوات أرسلناها، ولم ندفع أي أموال لكتائب لتنفيذ الأمر»، في إشارة إلى ما أثير بشأن تخصيص أموال لكتائب الرجبان لتنفيذ عملية استرداد الأموال، وهي الواقعة التي وضحها زيدان بأن الأمر لم يكتمل، بعدما «طلبت مجموعة من الأعيان في سرت بعدم إرسال قوات حتى لا يحدث سفك دماء».

وتابع زيادان: «ذهبت إلى مكتب النائب العام وطلبت فتح تحقيق إذا كنت متهمًا في أي شيء»، فقال له النائب العام «لا توجد أي دعوة تجاهك من أي جهة سواء رقابية أو تشريعية».

برنامج «فلوسنا» أثار تساؤلات بشأن نقل تلك الأموال بطرق غير آمنة، بالإضافة إلى نقل مبلغ كبير للغاية بشكل مفاجئ من المصرف المركزي لفرع سرت، بينما جرت العادة على إرسال مبالغ في حدود 5 ملايين دينار، وهو ما اعتبره البرنامج مثيرًا للاستفهام.

بوسدرة: الأموال لم تصل لتنظيم «أنصار الشريعة»
أما محمد بوسدرة، عضو سابق في المؤتمر الوطني العام، نفى ما تردد بأن الأموال التي سُرقت وصلت إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، نافيًا أيضًا أن تكون له أية علاقة بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على الأموال.

وأوضح بوسدرة حقيقة التصريح المنسوب له آنذاك بأن «الأموال في أيدٍ أمينة»، قائلاً: «كنتُ أعني ما أقول، ولم أكن أعني السرُّاق، ولكن أعني القوة العسكرية التي كانت محاصرة المكان في ذلك الوقت»، معتبرًا تصريحه آنذاك نوعًا من الحرب النفسية ضد المستولين على الأموال، بالإضافة إلى أن «القوة التي حاصرت المكان كانت أمينة بالنسبة لهم».

وألمح بوسدرة إلى أن ما حدث بعد عملية محاصرة المستولين على الأموال يشوبها الرشوة، بقوله: «ثم ارتشى من ارتشى، وخان من خان»، متابعًا: «طلبت من النائب العام أن يفتح تحقيق في قضية أموال سرت فقال لي ما علاقتك بالأمر، ليس عليك أي شيء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
1600 حالة مصابة بضمور العضلات في أنحاء ليبيا
1600 حالة مصابة بضمور العضلات في أنحاء ليبيا
سياسيون يقيمون فرص العملية السياسية في ليبيا
سياسيون يقيمون فرص العملية السياسية في ليبيا
إدارة الإعلام والاتصال الحكومي: كلمة مرتقبة للدبيبة
إدارة الإعلام والاتصال الحكومي: كلمة مرتقبة للدبيبة
حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة الاختلاس
حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة الاختلاس
أبوجناح والمبروك وشكشك يبحثون ملفي الأورام والعلاج بالخارج
أبوجناح والمبروك وشكشك يبحثون ملفي الأورام والعلاج بالخارج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
ما وراء طرح قضية «أموال سرت»؟ علي زيدان يرد وبوسدرة يوضح مهمته
ما وراء طرح قضية «أموال سرت»؟ علي زيدان يرد وبوسدرة يوضح ......
النهر الصناعي: إعادة تأهيل مضخات منظومة القرضابية- السدادة
النهر الصناعي: إعادة تأهيل مضخات منظومة القرضابية- السدادة...
«الداخلية» تبحث مع سفراء دول أجنبية الترحيل الطوعي للمهاجرين
«الداخلية» تبحث مع سفراء دول أجنبية الترحيل الطوعي للمهاجرين...
أبوجناح والمبروك وشكشك يبحثون ملفي الأورام والعلاج بالخارج
أبوجناح والمبروك وشكشك يبحثون ملفي الأورام والعلاج بالخارج...
حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة الاختلاس
حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة الاختلاس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط