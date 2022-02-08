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النهر الصناعي: إعادة تأهيل مضخات منظومة القرضابية- السدادة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:35 صباحا
النهر الصناعي: إعادة تأهيل مضخات منظومة القرضابية- السدادة
رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يجتمع مع مدير المشروعات لشركة KSB الألمانية (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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أعلنت جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الإثنين، عن إعادة تأهيل مضخات بمحطات الضخ لمنظومة القرضابية- السدادة، وذلك في إطار تطوير المنظومات وزيادة الإنتاج والمحافظة على الإمداد المائي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز مع مدير المشروعات لشركة KSB الألمانية، وبحضور مدير عام منظومة القرضابية- السدادة محمد القوارشة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش التعاقد على إعادة تأهيل مضخات محطتي الضخ بموقعي سرت والسدادة.

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